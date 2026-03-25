В Ижевске умер оружейник Виктор Ионов, известный как «крестный отец АК-47»

На 92-м году жизни ушел из жизни оружейник-производственник, бывший директор механосборочного производства Ижевского машиностроительного завода Виктор Ионов. Как сообщили в реготделении Российского военно-исторического общества, он известен как «Крестный отец АК-74»: Виктор Ионов отвечал за технологичность изделия и постановку его на конвейер.

Виктор Ионов родился в Ижевске в 1934 году. Окончив в 1957 году Ижевский механический институт, сегодня ИжГТУ, он прошел на «Ижмаше» все ступени профессионального роста: от мастера до директора механосборочного производства.

В 1970-х годах он руководил ключевым для предприятия проектом: завод перешел с АКМ калибра 7,62 мм на производство АК-74 калибра 5,45 мм. Под его руководством коллектив освоил шесть новых образцов стрелкового оружия, не снижая объемов выпуска.

Позже Виктор Ионов занимал должности заместителя главного инженера и замгендиректора «Ижмаша» по качеству. С 1998 года он возглавлял заводской музей.

В 1982 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, а в 2006-м стал Почетным гражданином Удмуртии.