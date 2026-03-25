Рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно задерживаются из-за атак БПЛА

Четыре рейса из Челябинска в Санкт-Петербург и в обратную сторону 25 марта задерживаются из-за атак дронов в Ленинградской области. Информация размещена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Самолет авиакомпании «Победа» должен был отправиться из Южного Урала в северную столицу в 5:40. На данный момент расчетное время указано 16:05. Обратный рейс вместо 4:40 начнет путешествие не ранее 15:30. Задерживаются и самолеты перевозчика «Россия». Из Челябинска в Санкт-Петербург рейс планировался в 6:15, время сдвинулось до 18:15. Отправиться на Южный Урал теперь получится не раньше 16:55 вместо 5:25.

Виталина Ярховска