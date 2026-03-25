Колумбиец пытался продать партию наркотиков в Приморье

В Приморье арестован гражданин Колумбии. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщила краевая прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел 20 марта в районе гаражного кооператива на улице Добровольского во Владивостоке. Иностранец попытался сбыть «наркотические средства в крупном размере». Сделать он это не смог «по независящим от него обстоятельствам».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере), оно находится на контроле прокуратуры. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Его имя и другие подробности не приводятся.