Новый владелец ЗиД намерен увеличить штат на 2 тыс. человек

АО «НПО “Курганприбор”», выкупившее имущественный комплекс машзавода имени Дзержинского (ЗиД), реализует инвестиционную программу и планирует увеличить штат сотрудников на 2 тыс. человек. Об этом вчера на заседании Пермской городской думы заявил глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин, отвечая на вопросы депутатов о развитии района. Он отметил, что осенью 2025 года предприятие в два раза увеличило гособоронзаказ. «С начала осени ведут работу по увеличению штатной численности. Еще нужно примерно 2 тыс. работников. Ежемесячно предприятие нанимает 100–120 сотрудников. План по гособоронзаказу принят на несколько лет вперед»,— уточнил глава района.

Научно-производственное объединение «Курганприбор» производит компоненты для артиллерийских снарядов, боеприпасы для систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов и авиационных средств поражения. На российском рынке взрывателей для артиллерийских боеприпасов НПО контролирует 60% рынка. В 2023 году АО «НПО “Курганприбор”» приобрело имущество обанкротившегося ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» за 725 млн руб. Ранее руководство нового собственника заявляло о планах модернизации производства.