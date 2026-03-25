Больше государственного контроля, патриотизма и традиционных ценностей — 25 марта в России отмечается день работника культуры. По этому случаю Владимир Путин проведет заседание профильного совета при президенте. Среди прочего ожидаются новые предложения по ситуации в данной сфере. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что процесс культурных преобразований идет непросто.

Среди основных предложений последнего заседания комитета по культуре при президенте, что проходило год назад, в частности, было создание патриотического театра. Соответствующую идею подал писатель Захар Прилепин. Владимир Путин начинание поддержал.

Смысл в том, чтобы от устаревших форматов либерального прошлого перейти к современным постановкам на основе патриотизма и традиционных ценностей. Поручение было дано соответствующим инстанциям, работа по созданию нового храма культуры ведется, однако пока что она не закончена. Другое важное предложение, озвученное на прошлогоднем совете, — передать Минкульту полный контроль над книгоизданием. Сказано — сделано.

Отныне книга не просто «написал и издал» — это инструмент воспитания на основе патриотизма и традиционных ценностей. Кроме того, ведется работа по мониторингу произведений на наличие упоминаний запрещенных тем. Что это такое, пояснять нет необходимости. При выявлении принимаются меры. Впрочем, есть трудности. Как было неоднократно сказано ранее, не все еще понимают, как нужно приучать граждан к патриотизму. Да и с традиционными ценностями не все понятно. Законодательное определение есть, но инструкций по внедрению нет. Формулировки сильно размыты.

Мало создать патриотический театр, нужно, чтобы зритель туда пришел. То же и с книгами. Иными словами, общее решение принять легко, но наполнить его конкретным содержанием не всегда получается. Идей много, а воплощение их в жизнь хромает. Впереди новое заседание совета по культуре при президенте. Естественно, будут новые предложения, тогда как старые не до конца реализованы. Есть риск, что наложение одного на другое в итоге приведет к минимальному эффекту.

В итоге культура наша, как и многие другие общественные направления, так и не может найти себя в этом изменчивом мире — это во-первых. Во-вторых, наверное, не очень правильно, когда творчество регулирует чиновник.

По логике вещей его вообще не нужно регулировать. Или делать это очень аккуратно. Но если уж без этого нельзя, желательно действовать по старому проверенному принципу «не навреди». Не всегда с этим получается, к великому сожалению. Как бы то ни было, трансформация отечественной культуры продолжается. Как говорится, не сразу Москва строилась.

