Суд заочно приговорил жителя Чувашии к 17 годам за госизмену

Верховный суд Чувашии заочно назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года 34-летнему местному жителю по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2022 года он добровольно вступил в Вооруженные силы Украины и принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Подсудимого объявили в розыск.

Анна Кайдалова