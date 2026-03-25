В Самарской области главу комитета имущества поймали на махинациях с жильем для сирот

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли хищение бюджетных средств, предназначенных для обеспечения жильем детей-сирот. В противоправной деятельности оказались замешаны руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и двое жителей Октябрьска — отец и сын, которые, по версии следствия, действовали как «черные риелторы». Общий ущерб от их действий превысил три млн рублей.

По данным ведомства, чиновник, используя должностные полномочия, вступил в сговор с местными жителями. Затем отец и сын из Октябрьска искусственно завысили стоимость двух жилых помещений, которые планировалось передать детям-сиротам.

После фиктивной оценки квартиры были проданы, а разница между реальной и завышенной ценой была присвоена. Ущерб бюджету Самарской области от этой сделки составил около 1,5 млн рублей.

Также силовики установили, что злоумышленник реализовал аналогичную схему с жильем, которое принадлежало законному льготнику из числа детей-сирот. Получив от продажи помещения 1,6 млн руб., чиновник не исполнил обязательства перед сиротой, а присвоил деньги.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Руководитель КУМИ обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а двум его предполагаемым сообщникам вменяется мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Георгий Портнов