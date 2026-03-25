ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право оказания услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск (прямое и обратное направление).

Как указано в техническом задании, перевозки требуется осуществлять с 4 мая по 18 сентября 2026 года. Подрядчик должен использовать на маршруте одно основное и одно резервное пассажирское судно (электрокатамараны). Основное судно должно брать на борт не менее 130 пассажиров.

Максимальная цена контракта составляет 25,4 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 апреля.

В 2025 году оператором на этом водном маршруте выступало АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Компания использует электрокатамараны «Экоход».