В Оренбургской области задержан подозреваемый в хищении драгоценностей из храма

В Оренбургской области задержали подозреваемого в хищении ювелирных украшений из храма, оставленных прихожанами в качестве пожертвований. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Похищенные ювелирные изделия Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области Следующая фотография 1 / 4 Похищенные ювелирные изделия Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области Фото: Полиция Оренбургской области

Преступление произошло в Беляевском районе Оренбуржья. В правоохранительные органы обратился настоятель храма Димитрия Солунского в селе Беляевка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что личность похитителя установили криминалисты по отпечаткам пальцев на иконе. Им оказался 56-летний ранее судимый оренбуржец.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок финансовыми трудностями и необходимостью погашения банковского кредита. Правонарушитель успел вытащить из украшений драгоценные камни и сдать большую часть в ломбард, выручив около 82 тыс. рублей»,— говорится в сообщении.

Полицейские в ходе обыска в доме задержанного изъяли часть похищенного и вернули в церковь. Задержанный выразил раскаяние и в качестве компенсации выразил желание передать в дар храму икону из своего дома.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сабрина Самедова