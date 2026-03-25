В Перми осудили похитителей нефтепродуктов

Индустриальный суд Перми вынес приговор в отношении участников преступной группы, похищавшей нефтепродукты у предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Как установило следствие, организатором преступной группы выступал водитель Алексей Муравьев, в группу также входили бывший сотрудник завода Андрей Томин и экс-работники охранного предприятия «Луком-А-Пермь» Михаил Лузин и Алексей Зубакин. Они похищали дизельное топливо из трубопровода с осени 2023-го по весну 2024 года.

Суд приговорил Алексея Муравьева к 4,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб., Андрея Томина — к 4 годам колонии и штрафу в размере 180 тыс. руб., Михаила Лузина — к 2,5 года лишения свободы условно со штрафом 60 тыс. руб., Алексея Зубакина — к 2 годам и 8 месяцам условно со штрафом 60 тыс. руб.

Еще один обвиняемый по этому уголовному делу, Дмитрий Уханов, во время следствия заключил контракт с Минобороны РФ и погиб в зоне СВО.