На челябинском заводе начали выпуск отечественных ратраков

Группа компаний UMG начала серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин — ратраков РТ6. Их выпуск организован на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины», сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Машина для профессионального обслуживания горнолыжных склонов и равнинных трасс имеет уровень локализации 85%. Также технику можно использовать для подготовки зимников, работы в арктических условиях и содержания снежного покрытия на аэродромах и автодорогах. Новый ратрак имеет снаряженную массу 6,3 т и оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 313 лошадиных сил. Машина способна развивать транспортную скорость до 24 км в час и скорость фрезерования до 16 км в час. Объем топливного бака составляет 250 л, кабина оборудована усиленной тепло- и звукоизоляцией. Особенностью модели является способность работать на уклонах до 35 градусов.

Первый ратрак уже доставили в компанию «Газпром трансгаз Ухта», где с его помощью будут подготавливать трассы на лыжном стадионе.

Виталина Ярховска