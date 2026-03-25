Житель Башкирии обвиняется в совершении ДТП, в котором погиб человек

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 31-летнего жителя Стерлитамакского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый за рулем автомобиля BMW 320 в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушил скоростной режим и наехал на бетонный столб. В результате аварии скончалась пассажирка.

Фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова