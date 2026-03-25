Суд в Ижевске оштрафовал «Читай город» за пропаганду нетрадиционных отношений
Октябрьский райсуд Ижевска оштрафовал книжный магазин «Читай город» (ООО «Грамота») на 800 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Установлено, что в декабре 2025 года в магазине распространялись книги с информацией, направленной на «формирование нетрадиционных сексуальных установок» и рассказывающей о привлекательности таких отношений.
Представитель «Грамоты» на суд не явился, представив пояснения, в котором привел доводы об отсутствии оснований для привлечения юрлица к ответственности.
«Суд исходил из того, что законодательство РФ направлено на укрепление таких традиционных семейных отношений, как союз между мужчиной и женщиной, основанный на чувствах взаимной любви и уважения мужчины и женщины, воспитании ими детей»,— говорится в сообщении.
О том, какие книги продавались в «Читай городе» и какие доводы привел представитель юрлица, в релизе не сообщается.