Отели подкосил налог

В Ростовской области закрылись 22 малых коллективных средства размещения. Половина из этих мини-гостиниц и хостелов работала в столице региона, другая — в нетуристических городах и районах Дона. По мнению игроков рынка, основная причина прекращения работы малых КСР — чрезмерная фискальная нагрузка, которая усилилась после введения в регионе туристического налога, из-за чего мини-отели и хостелы оказались на грани выживания. Ситуация может измениться, если власти муниципалитетов самостоятельно примут решение об отмене турналога, либо о его корректировке, уверены опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты.



О закрытии 22 мини-отелей и хостелов, работавших в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Батайске, Каменск-Шахтинском и Сальске, «Ъ-Ростов» рассказала президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж. Ровно половина из них — 11 мини-отелей и хостелов работали в донской столице, остальные — в Новошахтинске, Пролетарске, Сальске, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском районе. То есть, на территориях, которые исторически не оценивались как туристические и путешественников не притягивали. По словам госпожи Папиж, основная причина закрытия — беспрецедентный уровень фискальной нагрузки, с которым гостиничная отрасль региона столкнулась в 2025 году и первые два месяца 2026-го. Это поставило многие средства размещения на грань рентабельности, подчеркнула эксперт.

«Анализ фактически уплаченного в регионе туристического налога (125,8 млн руб. в 2025 году — “Ъ-Ростов”) показал критическое расхождение с законодательно установленным 1%: для большинства донских коллективных средств размещения (КСР) процент изъятия от выручки оказался в несколько раз выше, что связано с действием минимального порога в 100 руб. с человека в сутки, — пояснила глава ассоциации. — Так, в 2025 году процент турналога от выручки, например, у хостелов и привокзальных отелей составил до 24%, отелей “без звезд” — 3,7%, а у отелей “3 звезды” — 2,22%. Таким образом, хостелы и бюджетные средства размещения приняли на себя основной удар».

СПРАВКА. Туристический налог был введен в регионах РФ с 1 января 2025 года. На Дону он действует в Ростове, Азове, Новочеркасске и Таганроге, а также в таких изначально «нетуристических» муниципалитетах, как Батайск, Белая Калитва, Шахты, Новошахтинск и Красный Сулин. Необходимость турналога и его ставку муниципалитеты определяют самостоятельно. Ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год – до 2029-го. Далее ставка не превысит 5%. Однако в налоговом кодексе РФ зафиксирована минимальная сумма налога из расчета 100 руб. за каждые сутки проживания. По данным АПИГ, в Ростовской области работают 815 официальных классифицированных гостиниц и иных коллективных средств размещения (КСР), подпадающих под уплату туристического налога. 88% номерного фонда региона составляют объекты категории «3 звезды» и ниже.

О том, что на Дону малые средства размещения могут оказаться на грани выживания представители АПИГ предупреждали еще в мае 2025 года, выступая на круглом столе «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль бизнеса и власти», организованного «Ъ-Ростов».

Так, член правления ассоциации Марина Ситникова рассказала, что они провели опрос, в котором участвовали 26 гостиниц «без звезд», 1 отель категории «1 звезда», 11 двухзвездочных, 18 трехзвездочных и 6 четырехзвездочных. «Уже тогда выяснилось, что, чем демократичнее, доступнее отель для потребителя, тем больше денег он вынужден вынуть из оборота, чтобы оплатить турналог. Например, отели категории «1 звезда» заплатили 4,4%, а хостел Ростовского центрального автовокзала, из-за особенностей системы почасовой оплаты, и вовсе 26%. В межсезонье, с октября по май, оплата турналога становится для отельеров совсем неподъемной ношей — из-за слабой загруженности номеров в межсезонье».

Директор хостела «Альтаир» Владимир Гостищев рассказал «Ъ-Ростов», что для компенсации расходов на уплату туристического налога они вынуждены были увеличить стоимость проживания на 100 руб. в сутки за одно койко-место.



«Это резкое повышение стоимости, почти на 30%, оказалось неприемлемым для большинства наших гостей и они покинули хостел — сняли квартиры. В результате, мы были вынуждены закрыть 14 номеров. Сейчас в хостеле проживают всего 20 человек, которые продолжают искать варианты подешевле», — сообщил господин Гостищев.

По его словам, сейчас хостел фактически работает в убыток, чтобы сохранить сотрудников (в основном, это пенсионеры). «Мы рассчитываем, что налогообложение (мини-отелей и хостелов) будет пересмотрено, что будут условия, при которых мы сможем понизить стоимость проживания и, возможно, вернуть постоянных гостей. Кстати, туристам или командированным ИТР наш хостел не интересен. Все гости – или рабочие заводов, расположенных рядом, или строители, или вахтовики, задействованные на складах крупных маркетплейсов», — пояснил Владимир Гостищев.

Гендиректор ООО ТКФ «Рейна-Тур» Татьяна Нечепаева, что турналог — не единственная трудность, с которой в последние годы столкнулись донские КСР. «Во-первых, с июля 2024 года в среднем на 10% выросли тарифы на коммунальные услуги. Во-вторых, на 2-3% увеличились комиссии за банковский эквайринг. В-третьих, с 2025 года был введен НДС для налогоплательщиков на УСН (от 5% до 20%), и до 22% с 1 января 2026-го соответственно, была отменена льгота для налогоплательщиков на “упрощенке”. Понятно, что турналог, с его минимальным порогом в 100 руб. в сутки с одного человека увеличил эту финансовую нагрузку», — пояснила госпожа Нечепаева.

Она согласилась, что особенно сильно это ударило по мини-гостиницам и хостелам, в которых, как правило, от пяти до десяти номеров и указанный минимальный платеж налога в 100 руб. в сутки с человека существенно превышает 1% от выручки таких предприятий. Прибыльность бизнеса резко упала, констатировала эксперт, мини-отели и хостелы проще было закрыть, чем содержать. «Кстати, эксперты отрасли говорили об этом ранее — еще на этапе оцеки возможных последствий от турналога. Именно поэтому в стране есть регионы, которые отказались от участия в таком эксперименте. В Ростовской области не работает аэропорт и действует ограничение на проведение массовых мероприятий, что не способствует увеличению турпотока и, следовательно, загрузке гостиниц. Однако от турналога не отказались. Если нельзя сейчас это сделать, то надо хотя бы убрать минимальный размер в 100 руб. Это позволит хоть как-то поддержать на Дону представителей малого гостиничного бизнеса», — резюмировала Татьяна Нечепаева.

По мнению вице-президента ТПП Ростовской области Светланы Абдулазизовой, некорректно однозначно связывать закрытие хостелов и мини-отелей исключительно с чрезмерной фискальной нагрузкой. «Безусловно, рост налоговой и общей финансовой нагрузки оказывает влияние на малый бизнес, особенно в сегменте средств размещения с невысокой маржинальностью, — отметила эксперт. — Однако в данном случае речь идет о совокупности факторов: ужесточение требований к размещению хостелов, в том числе запрет на их функционирование в жилом фонде без перевода помещений в нежилой статус, усиление контроля со стороны надзорных органов (прежде всего, в сфере пожарной безопасности и миграционного учета), изменение экономических условий (рост издержек, в том числе, благодаря налоговой реформе, которая существенно повлияла на сектор МСП)».

Госпожа Абдулазизова подчеркнула, что решение о введении или отмене турналога принимается на уровне муниципальных образований. Речь должна идти не о «региональной отмене», а о точечных решениях на уровне конкретных территорий, уверена эксперт. «В этих условиях полная отмена налога возможна, но требует дифференцированного подхода. Очевидно, что нельзя напрямую сравнивать средства размещения в городах Гуково и Шахты с отелями в Азове, Таганроге и Ростове. У этих территорий разная структура туристического потока, уровень загрузки номерного фонда и ценовая политика. Соответственно, и влияние туристического налога на бизнес существенно различается. Именно поэтому оптимальным решением является выборочный подход, при котором параметры налога (или его применение в целом) определяются с учетом реального туристического потока, уровня развития инфраструктуры, экономической модели конкретных средств размещения. Таким образом, речь должна идти не столько об отмене налога, сколько о гибкой настройке на уровне муниципалитетов с учетом их специфики», — подытожила вице-президент областной ТПП.

Владимир Андреев