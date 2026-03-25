Суд изменил формулировку увольнения бывшей сотрудницы администрации Осинского округа

Прокуратура Осинского района добилась изменения основания и формулировки увольнения сотрудника администрации Осы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ранее прокуратура установила, что главный специалист отдела земельных отношений управления развития экономики, имущественных и земельных отношений администрации Осинского округа непосредственно осуществляла подготовку проектов документов по согласованию, предоставлению в аренду, а также отчуждению двух земельных участков в интересах своего супруга.

При этом главный специалист отдела земельных отношений уведомление в адрес работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не направляла. В последующем женщина уволилась с муниципальной службы по собственному желанию.

Прокуратура, не согласившись с данным фактом, обратилась в суд с иском об изменении формулировки основания ее увольнения на утрату доверия. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.