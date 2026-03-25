В Самаре нашли подрядчика для ремонта Московского шоссе

Определен подрядчик для ремонта Московского шоссе в Самаре. Работы будут выполнены за 528,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Название организации в документах не указано. На торги заявились три компании, запросившие за свои работы 528,5, 512,6 и 523,2 млн рублей соответственно.

Чиновники отдали предпочтение участнику, установившему наибольшую цену.

Ремонт Московского шоссе в Самаре планируется провести на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Работы проведут с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Планируется выполнить подготовительные работы, обновить дорожное покрытие и обустроить смотровые и дождеприемные колодцы, газоны и тротуары.

Георгий Портнов