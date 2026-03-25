Осужденному за изнасилования детей в Серове отказали в смягчении наказания

Свердловский областной суд отказал в смягчении наказания Евгению Савосину, осужденному в 2012 году по обвинению в изнасиловании двух детей в Серове, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он просил заменить оставшуюся часть срока в колонии на принудительные работы.

Следствие установило, что в апреле 2011 года Савосин изнасиловал 11-летнюю девочку, которая шла домой из школы: для совершения преступления он затащил ее в сгоревший дом. Второе изнасилование произошло в декабре того же года: он подловил девятилетнюю девочку рядом со школой.

Его признали виновным в совершении двух преступлений по п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), а также одного по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Свердловский областной суд в июле 2012 года назначил ему 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Он также должен был возместить моральный ущерб жертвам.

Савосин отбыл более 3/4 назначенного срока наказания и обратился в Невьянский городской суд с ходатайством о замене неотбытой части более мягким видом наказания. На день рассмотрения судом ходатайства — 26 декабря 2025 года — неотбытый срок наказания составлял два года 11 месяцев 19 дней. Суд учел характеристику осужденного из колонии, данные о его личности и непринятие с его стороны достаточных мер к погашению задолженности по исполнительным листам и по приговору суда. В удовлетворении ходатайства было отказано, что Савосин обжаловал в облсуде, но постановление осталось без изменений.

Ирина Пичурина