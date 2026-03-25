В Якутии лишили мандата депутата-иноагента Иванова

Государственное собрание (Ил Тумэн) Якутии досрочно прекратило полномочия депутата Александра Иванова, так как тот был включен в реестр иностранных агентов. Ранее он обращался в суд с иском об исключении его из перечня.

Минюст внес Александра Иванова в реестр иноагентов 27 февраля. Как пишет «Якутск онлайн», 20 марта он подал иск в суд с требованием исключить его из реестра и обратился в региональный парламент с просьбой не рассматривать вопрос о лишении мандата. Несмотря на это, депутаты приняли решение о досрочном прекращении его полномочий.

Депутата признали иноагентом после публикации видео из Алма-Аты, в котором он назвал «независимость и свободу казахского народа» главным богатством Казахстана и заявил, что «народ Саха не имеет этого блага». По его словам, в Якутии «иной раз запрещается изучать свой язык и историю». В феврале 2025 года якутский парламент обратился в МВД и Минюст с просьбой проверить высказывания депутата.

Депутат был избран в Ил Тумэн в сентябре 2023 года от партии «Новые люди». В 2024 году господин Иванов дал интервью турецкому блогеру Джему Кырану, в котором предположил, что население Якутии «мечтает о свободе», но не готово к этому. После этого его исключили из партии.