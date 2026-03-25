Главе СК доложат о причинах нерасселения аварийного дома в Красногорском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Андрею Щукину доложить о ходе расследования уголовного дела в рабочем поселке Красногорском. Следователи разбираются в причинах нерасселения аварийного дома, сообщает пресс-служба госоргана.

В информационный центр СК России обратились жильцы дома на улице Победы, которые не согласны с ходом установления обстоятельств нерасселения. По их данным, долгое время здание 1954 года постройки находится в непригодном состоянии. Фасад и конструкции разрушаются, кровля протекает, в помещениях образовалась сырость. В 2021 году строение было признано аварийным, но гражданам до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Сроки расселения при этом не раскрывают. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, никто к ответственности не привлечен, подчеркивают сельчане.

В СУ СК России по Челябинской области в сентябре 2025 года возбуждалось уголовное дело. Прокурор Еманжелинского района Андрей Мочан отменил постановление о возбуждении дела. Обжалование этого решения результатов не принесло, и в ноябре того же года завели новое дело.

Виталина Ярховска