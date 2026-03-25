Большая сцена театра музкомедии в Екатеринбурге закроется на ремонт до 2027 года

В Екатеринбурге в начале мая планируют начать ремонт большой сцены Свердловского театра музыкальной комедии — обновлять площадку будут до середины 2027 года, сообщил в ходе пресс-конференции министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли театра в период ремонта можно будет увидеть на других площадках: во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге, по приспособлению которого власти региона сейчас ведут переговоры с РЖД. Некоторые постановки будут адаптированы для малой сцены театра музкомедии, которая продолжит работу. Кроме того, с УГМК обсуждается вопрос об использовании их площадки Theatrum в Верхней Пышме.

Последние выступления в театре перед началом ремонта, согласно расписанию, состоятся 30 апреля.

Ирина Пичурина