Жителей Челябинской области обвиняют в попытке похитить деньги у пенсионерки

В Челябинской области заключили под стражу двух участников преступной группы, которых обвиняют в попытке похитить деньги путем мошенничества у пенсионерки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они хотели завладеть 3,5 млн руб., которые местная жительница получила после гибели сына на СВО, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте 2026 года граждане 17 и 30 лет вступили в преступный сговор. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они убеждали пенсионерку, что необходимо обналичить денежные средства и передать их курьеру для сохранности. Жительница Сосновского округа имела на счетах 3,5 млн руб. после гибели сына в зоне СВО. Пенсионерка обратилась в полицию, и сообщники не смогли завершить задуманное. Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области изготовили муляж денежных средств, который жительница передала 17-летнему курьеру. В этот момент его задержали. После под контролем полицейских подросток встретился с одним из организаторов ОПС. Тот должен был легализовать деньги через криптовалюту и распределить между участниками, однако злоумышленника задержали.

Следователи устанавливают других участников ОПС и эпизоды преступлений.

Виталина Ярховска