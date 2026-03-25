Лидер оппозиции Венесуэлы пообещала инвесторам в пять раз увеличить добычу нефти

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уверена, что «при переходе к демократическому правительству и масштабной реформе в нефтяной отрасли» добычу нефти в Венесуэле можно увеличить в пять раз. Как пишет Politico, с соответствующей презентацией госпожа Мачадо выступила перед руководителями нефтяных компаний на конференции CERAWeek by S&P Global в Хьюстоне.

Мария Корина Мачадо

Фото: Danielle Villasana / Reuters Мария Корина Мачадо

В ходе выступления Мачадо поблагодарила администрацию президента США «за первые шаги» в преобразовании Венесуэлы призвала продолжить усилия в виде «свободных и справедливых выборов и перехода к демократически избранному правительству». Организация выборов может занять не менее девяти месяцев.

По ее словам, для наращивания нефтедобычи понадобится около $150 млрд инвестиций в течение следующего десятилетия. Предлагаемая Мачадо реформа предполагает закрытие государственной нефтяной компании и передачу нефтегазового сектора в частную собственность. Международные нефтяные компании будут самостоятельно контролировать добычу, уплачивая в пользу Венесуэлы фиксированные налоги и роялти.

В начале марта Мария Корина Мачадо заявляла, что намерена вернуться в Венесуэлу «в ближайшие недели», а президентские выборы в ее стране возможно провести уже в этом году.

Влад Никифоров