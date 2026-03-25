Завод по производству биопротезов клапанов сердца запущен в Кузбассе

Компания «Неокор» открыла в Кемерове новый завод по выпуску биопротезов клапанов сердца, используемых в сердечно-сосудистой хирургии. Инвестиции в новое производство составили 346 млн руб., из них 90 млн руб. в виде льготного займа предприятию предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), 10 млн руб. – Фонд развития промышленности Кузбасса, еще 80 млн руб. выделил МСП Банк. Ранее компания арендовала помещение.

Новый комплекс позволит увеличить производство биопротезов клапанов сердца с 2 тыс. до 4,5 тыс. изделий в год. В результате расширения мощностей потребности российского рынка в условиях санкций будут полностью обеспечены, отмечают в пресс-службе федерального ФРП.

«Компании потребовалось увеличение производственных мощностей по существующим изделиям для обеспечения потребностей российских клиник в условиях затруднений в поставках аналогичных медицинских изделий западных производителей и сворачивания ими продаж в России», — рассказал генеральный директор АО «Неокор» Александр Пузь.

В 2027 году предприятие также намерено, после завершения регистрационных действий, запустить производство транскатетерных клапанов сердца из тканей животного происхождения. Кроме того, компания планирует поставлять полуфабрикаты своих медицинских изделий для работы на рынке Индии и других азиатских стран силами партнера — AMS.

АО «Неокор» зарегистрировано в Кемерове в 2001 году в сфере производства медицинских инструментов. Данные о составе учредителей в открытых источниках не раскрываются. Компания изготавливает биопротезы клапанов сердца для имплантации пациентам с приобретенными пороками сердца, опорные кольца для коррекции запирательной функции клапанов сердца, сердечно-сосудистые заплаты, используемые при коррекции врожденных пороков сердца у детей и в сосудистой хирургии, биопротезы кровеносных сосудов для формирования шунтов артерий нижних конечностей. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка общества составила 211,6 млн руб., прибыль — 35,5 млн руб.

Лолита Белова