Омский «Авангард» выиграл первый матч плей-офф

«Авангард» с победы начал серию 1/8 Кубка Гагарина сезона 2025/2026. Омичи обыграли на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В первом периоде хозяева первыми пропустили. Но затем Николай Прохоркин и Максим Лажуа реализовали большинство и вывели «Авангард» вперед.

«Нефтехимик» тоже забил в большинстве — в начале третьей 20-минутки, но это был его последний успех в матче. Победы «Авангард» добился в конце основного времени. На 54-й минуте Константин Окулов щелчком от синей линии забил третий гол, а Джованни Фьоре на 58-й закатил шайбу в пустые ворота соперников — 4:2.

«Все было так, как мы и ожидали. Понимали, что нас ждет тяжелая серия, в ней стоит ждать и седьмого матча, и игр с несколькими овертаймами. Если получится завершить серию раньше, то это будет приятным бонусом»,— сказал после матча главный тренер омичей Ги Буше (цитата по сайту Континентальной хоккейной лиги).

Второй матч серии до четырех побед пройдет 26 марта также в Омске.

Валерий Лавский