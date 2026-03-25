Иран заявил о ракетном ударе по станциям приема спутниковой связи в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о проведении ракетной атаки по станциям приема спутниковой связи в Израиле. Кроме того, КСИР заявил о запуске ракет и беспилотников по четырем военным базам США в регионе. Данных о результатах атак не приводится.

«В ходе очередной волны ракетных атак мы нанесли удары по Эйлату и станциям приема спутниковой связи, которые предоставляют услуги израильской армии»,— указано в сообщении (цитата по ТАСС).