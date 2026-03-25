Беспилотники ударили по аэропорту Кувейта

Беспилотники ударили по топливному баку в аэропорту Кувейта, начался пожар, сообщило Управление гражданской авиации страны в соцсети Х.

Как отметил официальный представитель ведомства Абдулла Аль-Раджи, по предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. На месте работают экстренные службы.

Это третий случай подобного удара с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Международный аэропорт Кувейта приостановил свою работу после начала боевых действий. Все рейсы были перенаправлены в Саудовскую Аравию.