Иран предложил создать союз для военного сотрудничества без США

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана предложил создать региональный союз государств на Ближнем Востоке, обеспечивающего безопасность без участия США и Израиля.

«Пришло время для создания союза государств по обеспечению безопасности и военному сотрудничеству в регионе без участия в нем США и Израиля»,— указано в документе (цитата по ТАСС).

В иранском генштабе добавили, что странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность». Власти указали на недопустимость присутствия державы, которая «превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля» и видит в региональных государствах «только богатство, хранящееся на их землях».

