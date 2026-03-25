Вучич назвал операцию НАТО в Югославии концом международного права и порядка

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что международное право перестало существовать 24 марта 1999 года — в день начала бомбардировок Югославии силами НАТО.

«Если сегодня кто-то спросит, почему нарушается международное право, единственный правильный ответ: из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года! Почему сегодня у некоторых стран захватывают территории? Опять же ответ: из-за практики, которую вы ввели 24 марта 1999 года»,— сказал сербский президент на мероприятии в Вранье, посвященном 27-й годовщине агрессии альянса (цитата по ТАСС). По его словам, именно в тот день «прозвучал конец международному праву и порядку».

С марта по июнь 1999 года авиация НАТО наносила удары по территории Югославии без одобрения Совета Безопасности ООН. Военная операция под названием «Союзная сила» продолжалась 11 недель. Погибли более 2 тыс. мирных жителей и около 1 тыс. военнослужащих. Более 5 тыс. человек были ранены.