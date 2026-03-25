В Германии и Испании задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России

Немецкие спецслужбы арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает Spiegel со ссылкой на источники. По версии следствия, они выслеживали немецкого предпринимателя, поставлявшего на Украину беспилотники и детали для них.

Как пишет Spiegel, среди подозреваемых — 45-летняя гражданка Румынии Алла С., задержанная в Рейне, и 43-летний Сергей Н. из Харькова, задержанный испанской полицией в городе Эльда.

Согласно материалам расследования, с декабря 2025 года Сергей Н. собирал информацию о компании-поставщике дронов в Германии, в том числе тайно снимал на видео территорию предприятия. С марта наблюдение за предпринимателем взяла на себя Алла С. Она установила адрес временной регистрации предпринимателя, выезжала на место и тайно снимала вход в здание.

Следователи предполагают, что действия возможных шпионов могли быть направлены на «подготовку дальнейших тайных действий против объекта» — вплоть до физического устранения или покушения.

Как узнал Spiegel, предприниматель, за которым велась слежка, находится в безопасности. В прошлом его фирма поставляла на Украину дроны-камикадзе, а теперь специализируется на производстве отдельных компонентов для них.