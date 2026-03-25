Мощность системы фильтрации Рунета увеличат в 2,5 раза к 2030 году

Минцифры планирует к 2030 году нарастить пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) до 954 Тбит/с — это в 2,5 раза больше текущих показателей. Как следует из плана деятельности Минцифры России, уже в 2026 году система должна обрабатывать 100% интернет-трафика в стране. Финансирование соответствующего федпроекта также увеличено — на 14,9 млрд руб., до 83,7 млрд руб.

Расширение мощности связано с ростом интернет-трафика, усложнением механизмов его анализа и увеличением числа правил фильтрации. Система ТСПУ, использующая технологию глубокого анализа пакетов (DPI), применяется для блокировки ресурсов и защиты от кибератак. По словам участников рынка, при перегрузке оборудования трафик может проходить в обход фильтрации — подобные сбои уже фиксировались на фоне резкого увеличения числа правил.

Эксперты считают, что заявленные параметры позволят обрабатывать весь трафик рунета с запасом на его рост и развитие технологий обхода блокировок, включая VPN. При этом эффективность системы будет зависеть не только от мощности, но и от архитектуры сети и распределения узлов, которые определяют устойчивость и управляемость интернет-инфраструктуры.

