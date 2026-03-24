На Урале детский фонд заплатит 50 тыс. рублей за нелегальное использование песен

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск Российского авторского общества (РАО) к некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества „Орбита талантов“». Суд взыскал с фонда 50 тыс. руб. компенсации за нарушение авторских прав на детском конкурсе в Самаре. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для спора стало использование нескольких песен, включая композиции группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать» и «От Волги до Енисея», авторами которых являются Игорь Матвиенко и Александр Шаганов.

Суд признал доказанным факт публичного исполнения произведений без соответствующего разрешения. В качестве доказательств были приняты видеозапись мероприятия и результаты музыковедческого анализа.

Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) — негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами и иными правообладателями для осуществления управления авторскими правами на коллективной основе.

Фонд «Орбита талантов» настаивал, что мероприятие носило некоммерческий и образовательный характер: участие и просмотр были бесплатными, а сам конкурс был направлен на развитие творческих способностей.

Суд принял во внимание доводы ответчика, но все же признал факт нарушения исключительных прав. Изначально РАО требовало 100 тыс. руб. При определении размера компенсации суд учел характер нарушения, его однократность и отсутствие доказательств систематического извлечения дохода. В итоге сумма была снижена до 50 тыс. руб. — по 10 тыс. руб. за каждую песню.

Полина Бабинцева