Гляжу в тебя, как в Ладогу

В рамках проходящего в Петербурге международного форума «Экология большого города» правительства Ленобласти и Петербурга провели совместное заседание общественных экологических советов, на котором обсудили подготовку будущего федерального проекта «Чистая Ладога». Губернаторы обоих регионов, а также представители правительства Карелии, общественных организаций и научного сообщества выразили готовность решать проблемы сохранения крупнейшего пресноводного озера Европы совместными усилиями.

В начале года инициатива по созданию программы экологического благополучия самого крупного источника пресной воды на европейском континенте — Ладожского озера — заручилась поддержкой президента РФ Владимира Путина. Глава государства поддержал предложение разработать федеральный проект «Чистая Ладога», который затронет несколько субъектов РФ. На вчерашнем совместном заседании экологических советов города и области губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что эта масштабная программа предполагает реконструкцию не только очистных сооружений (ОС), находящихся на балансе города и области, но и ОС крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса.

В Ладожское озеро впадает 41 река, а вытекает одна — Нева, неоднократно повторяли участники встречи. Еще один тезис о том, что природа не знает административных границ, тоже несколько раз прозвучал на заседании. Главы и представители регионов согласились, что работа в рамках проекта не должна ограничиваться только Ладожским озером, она охватит всю Балтийскую водную систему: Онежское озеро, Неву, ее крупные притоки, Финский залив.

Петербургский градоначальник заметил, что сейчас Россия в части экологического благополучия никак не взаимодействует с соседними европейскими странами. «Но ничего, никуда они не денутся — примкнут к нам. Один в поле не воин, а в экологии тем более»,— не сомневается господин Беглов.

Модератор заседания Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» и Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти, прокомментировал это высказывание, согласившись, что природа не знает не только административных, но и национальных границ. «Вы правы, когда-нибудь мы вернемся к диалогу по природоохранной повестке, ведь это повестка созидания. Повестка, с помощью которой мы можем выстраивать коммуникации через “зеленую” дипломатию — “мягкую силу” — с соседними странами»,— подчеркнул он.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия — министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская не скрывала намерений привлечь с помощью «Чистой Ладоги» финансирование на модернизацию канализационных очистных сооружений (КОС) и строительство ливневых очистных сооружений (ЛОС) в своем регионе. Она сказала, что многие объекты в Карелии нуждаются в ремонте и создании новой инфраструктуры, но правительство региона выделило наиболее значимые. Госпожа Свидская сообщила о необходимости капитального ремонта КОС в Сортавале стоимостью 150–200 млн рублей, капремонта КОС в городе Олонец по такой же стоимости и сооружении ЛОС в Петрозаводске, бюджет которого оценивается в 700 млн.

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), поделилась опытом реализации федеральных водных проектов. По данным РАВВ, по итогам выполнения федерального проекта «Чистая вода» доля жителей страны, обеспеченных чистой водой, к концу 2024 года достигла 89,2%, а для городов этот показатель превысил 95,4%. Общая сумма финансирования программы с 2019 по 2024 годы составила 147,5 млрд рублей. Эксперт не обошла вниманием и негативный опыт в ходе реализации федеральных проектов, в частности — инцидент №55 (ЧП федерального масштаба, связанное со срывами сроков и недостижению целевых показателей в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги стоимостью 127 млрд рублей). Одним из главных сдерживающих факторов в выполнении водных программ госпожа Довлатова назвала недофинансированность операционной деятельности и как следствие — убыточность водоканалов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил дальнейшие действия по проекту «Чистая Ладога»: «Начнем с мониторинга состояния водного ресурса, определим целевые показатели и предложим научному сообществу предложить технологии для их достижения».

Его сосед, губернатор Петербурга Александр Беглов высказался, что на заседании экосоветов агломерации его участники заложили основу для будущего федерального проекта. «Выступления, которые сегодня прозвучали, дают возможность ускорить принятие соответствующих законов»,— резюмировал он.

Александра Тен