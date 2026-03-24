Число жертв израильских ударов по Ливану превысило тысячу человек

С начала марта в результате ударов Израиля по ливанской территории погибли 1072 человека, еще 2966 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана в соцсети Х. Только за последние сутки жертвами атак стали 33 человека, 90 пострадали.

По данным МВД Ливана, из зоны военных действий переместилось более миллиона человек. Они сосредоточились главным образом в Бейруте.

Израиль объявил о проведении военной кампании против «Хезболлы» 2 марта. На следующий день ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана. В ЦАХАЛе заявили, что шиитское движение возобновило боевые действия на стороне Ирана. 16 марта израильская армия объявила о наращивании наземной операции на юге Ливана. В ЦАХАЛе сообщили, что войска «точечно» атакуют цели в приграничных районах, чтобы защитить жителей севера Израиля.