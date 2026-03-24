Селитре снова указали на выход

Власти Петербурга готовят запрет на хранение и перевалку нитрата аммония (аммиачной селитры), а также его перевозку по водным путям на территории Петербурга. Ограничения прежде всего затронут Большой порт Санкт-Петербург (БПСПб). Альтернативой для перевалки могут стать Архангельский морской торговый порт, порты Кандалакша и Усть-Луга. При этом логистические затраты поставщиков возрастут, а для петербургского порта ограничения могут привести к дополнительному сокращению грузовой базы, а следовательно, и доходов терминальных и транспортных компаний, говорят эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Смольный опубликовал проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглова, согласно которому с 6 апреля по 31 декабря 2026 года организациям и иным хозяйствующим субъектам запрещается хранение и перевалка нитрата аммония (аммиачной селитры) на территории Петербурга, а также проход судов с таким грузом по Неве (от Большого Обуховского моста до акватории Финского залива и Невской губы). Документ размещен на портале антикоррупционной экспертизы.

За нарушение требований постановления губернатора с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс.

Прежде запрет перевалки селитры в границах Петербурга вводили в 2024 году. Как рассказывал источник «Ъ», знакомый с ситуацией, речь шла об объемах около 3 млн тонн в год, что для порта, потерявшего торговые операции с Европой, было довольно ощутимым ударом.

По мнению собеседников «Ъ Северо-Запад», запрет был введен после атаки беспилотников на Петербургский нефтяной терминал в январе 2024 года из-за опасений властей возможных диверсий с разрушительными для города последствиями, так как аммиачная селитра потенциально взрывоопасна. В качестве нового места перевалки химиката рассматривалась Усть-Луга.

При этом в Смольном пока официально не комментировали, рассматривается ли перенос выгрузки и загрузки селитры в порты вне Петербурга на постоянной основе. В аппарате вице-губернатора Кирилла Полякова на момент публикации не ответили на вопросы «Ъ Северо-Запад».

По информации «Делового Петербурга», ограничения на погрузку аммиачной селитры на железнодорожных станциях, обслуживающих Большой порт Санкт-Петербург, на период с 1 января по 30 апреля, вводил Росжелдор. Среди станций запрет исполняется на Автово, Автово-экспорт, Новый Порт, Бронка, Предпортовая и других.

После ввода запрета перевалки селитры через Петербург в 2024 году альтернативным портом перевалки выступал Архангельский морской торговый порт. Кроме того, к нему сейчас добавился порт Кандалакша, говорит руководитель отдела аналитики ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов.

Он отмечает, что перевалка через северные порты увеличивает транспортное плечо для экспортеров, но, с другой стороны, судам не нужно проходить Балтийское море и Балтийские проливы, что в нынешних условиях небезопасно.

Заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев добавляет к возможным альтернативным местам перевалки, помимо Архангельского морского торгового порта и порта Кандалакша, терминал «Порт Фавор» в порту Усть-Луга.

Эксперт считает, что запрет приведет к росту логистических затрат поставщиков аммиачной селитры, а для порта Санкт-Петербург данные ограничения приведут к дополнительному сокращению грузовой базы, а значит, и доходов терминальных и транспортных компаний.

Господин Чернов полагает, что запрет правительством РФ экспорта селитры до 21 апреля может также указывать на определенный дефицит химиката на внутреннем рынке.

Владимир Колодчук