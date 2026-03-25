В Астраханской области прогнозируют паводок выше показателей прошлых лет

В Астраханской области наблюдается увеличение объема воды в реках. На автомобильных трассах зафиксирован рост количества транспортных средств с прицепами для перевозки плавсредств. Туристические базы повысили стоимость проживания, сообщают региональные СМИ.

Эксперты считают, что подъем уровня воды — это паводок. Он вызван обильными дождями и сбросом лишней воды. Отмечается, что паводок, в отличие от половодья, не приносит пользы ихтиофауне. Половодье, напротив, является плановым процессом, направленным на создание благоприятных условий для нереста рыбы. В качестве факторов указываются температурный режим и характеристика прихода воды как «пустой», пишет издание «Астрахань.ру».

За минувшие сутки зафиксировано снижение уровня воды на 2 см. Объем сброса воды составляет 14 тыс. куб. м/с при стандартной норме 5–6 тыс. куб. м/с.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня также проинформировал, что объем воды в текущем сезоне прогнозируется выше показателей предыдущих лет. На естественное воспроизводство рыбы влияют не только объемы сбросов, но и температурные режимы, а также сроки этапов половодья. Ситуация находится в режиме ежедневного мониторинга.

Нина Шевченко