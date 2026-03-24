В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения введены на фоне объявленной губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко опасности атак беспилотников. Информация о сроках действия ограничений не уточняется. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании.