Покупателя ловят на рыбку

Торговые сети в этом году продолжат расширять ассортимент готовой еды. Например, один из крупнейших ритейлеров «Магнит» сделает ставку на блюда из рыбы и морепродуктов, увеличив количество позиций на 20%. Оборот сегменте к 2028 году может вырасти более чем в два с половиной раза, до 160 млрд руб. при среднем темпе роста рынка готовой еды на 20% в год. Это связано с увеличением интереса к азиатской кухне и здоровому образу жизни.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Один из крупнейших в России ритейлеров «Магнит» в 2026 году расширит ассортимент готовой еды из рыбы и морепродуктов на 20%, рассказали “Ъ” в сети. Решение принято в расчете на двукратный рост сопоставимых продаж, в январе-феврале значение уже превысило 80%. Другие крупные ритейлеры в этом году планируют увеличивать общий ассортимент готовой еды. В X5 “Ъ” рассказали, что за 2025 год количество позиций выросло на 41%, в планах на 2026-й — новые контракты. «Лента» тоже расширит выбор в категории. В Metro ожидают, что темпы роста интереса к готовой еде в этом году превысят прошлогодние.

Согласно Infoline, емкость рынка готовой еды в 2025 году выросла на 20%, до 1,14 трлн руб. Аналитики NTech отмечают, что продажи в категории в натуральном выражении увеличились на 12%. Это в четыре раза больше роста продовольственного рынка в целом. В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) считают, что в этом году рынок сохранит двузначные темпы роста благодаря запросу со стороны потребителей на экономию времени на готовку.

Ставка «Магнита» на расширение ассортимента именно в сегменте рыбы и морепродуктов может объясняться его опережающим ростом.

В Рыбном союзе говорят, что на блюда с рыбой и морепродуктами в 2025 году пришлось 5% от общего объема рынка готовой еды (64 млрд руб.). В 2028 году оборот, по прогнозу организации, может вырасти в два с половиной раза, до 160 млрд руб. Аналитики отмечают, что именно в категории готовой еды в рознице появляется больше всего рыбных новинок.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев оценивает оборот розничных продаж продуктов из рыбы и морепродуктов в категориях ready-to-eat и ready-to-cook в 30 млрд руб. Он называет темпы роста двузначными, а повышенный интерес к продукции — общемировым трендом. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак считает, что расширение ассортимента готовых блюд и полуфабрикатов в рознице способствует общему росту потребления рыбы в России.

Коммерческий директор компании Mr. Food Ярослав Свободин называет одним из драйверов категории готовой еды азиатские блюда. Рост их популярности, по его мнению, будет выше среднего по рынку и в этом году составит 30–50%. В качестве примера эксперт приводит тайский суп том-ям и аутентичные корейские блюда. Позиции из мяса и рыбы, по мнению господина Свободина, могут получить дополнительный спрос и за счет растущего интереса к здоровому образу жизни.

Ритейлеры рассматривают готовую еду как высокомаржинальную категорию.

В «Ленте» говорят, что ее доходность — 20–40%. Для розницы развивать такие позиции важно из-за общего снижения рентабельности бизнеса. Согласно Infoline, в 2025 году доходность бизнеса десяти крупнейших FMCG-сетей сократилась с 2,3% до 1,7%. В 2026 году значение может снизиться до 1,5%, считают аналитики. В АППГЕ констатируют, что торговое пространство сетей перераспределяется в пользу быстрорастущих категорий. Ритейлеры, по мнению ассоциации, сейчас ищут баланс между развитием готовой еды и широтой базового ассортимента. Но там отмечают, что производство такой продукции сопряжено с рисками из-за необходимости значительных инвестиций и высоких списаний.

Александра Мерцалова