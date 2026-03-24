Пляски с котлами

По уголовному делу бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина допросили свидетелем бывшего начальника Нагорной теплоцентрали (НТЦ) Сергея Девонина. Он в 2023 году курировал реконструкцию главной котельной верхней части Нижнего Новгорода, на которую ставили два новых опытных котла с частичной перестройкой машинного зала. Фактически свидетель дал показания в пользу подсудимого, рассказав, что компания «Парсек» как проектант имела слабые компетенции. Подрядчик допустил ряд ошибок и самоустранился от их исправления, хотя на совещаниях в правительстве Нижегородской области руководство «Парсека» обещало скорректировать проект. Заказчику модернизации НТЦ пришлось нанимать другого проектировщика. Именно смену проектной организации без конкурса и вменили Илье Халтурину как одно из должностных преступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По делу Ильи Халтурина продолжается допрос свидетелей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ По делу Ильи Халтурина продолжается допрос свидетелей

В Нижегородском райсуде продолжается слушание уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в трех эпизодах превышения должностных полномочий. По первому из них бывшему руководителю вменили то, что в 2023 году он незаконно распорядился заключить договор по корректировке проекта реконструкции здания с ООО «ТГВ-Проектирование» вместо прежнего подрядчика ООО АСБ «Парсек», получившего положительное заключение госэкспертизы на свой проект. При корректировке произошло удорожание проектных работ на 8,9 млн руб. Эту сумму следствие вменило в ущерб Илье Халтурину.

А «Парсек», которому ТЭР-НН (дочернее общество «Теплоэнерго», заказчик работ), не доплатило за проектно-сметную документацию, стало заявителем по уголовному делу.

По этому эпизоду допросили главного инженера Нагорного теплосетевого района АО ОКО (бывшее «Теплоэнерго») Сергея Девонина. В 2022 году он работал начальником Нагорной теплоцентрали, а в январе 2023-го стал заместителем директора по реализации приоритетных инвестпроектов «Теплоэнерго», чтобы сосредоточиться на проекте реконструкции НТЦ. Как рассказал свидетель, в третьем зале теплоцентрали руководство решило установить два новых экспериментальных отечественных котла, заменив уже ненадежное устаревшее оборудование 80-х годов. Под новые, более мощные котлы с другой компоновкой горелок, требовалось перепроектировать фундаменты и частично перестроить здание НТЦ.

Разработкой проекта занималось ООО АСБ «Парсек», с которым в конце 2023 года заказчик разорвал договор в одностороннем порядке. «Изначально у “Парсека” в марте 2023 года был намечен выход из госэкспертизы (готового проекта.— „Ъ“), но в марте мы только согласовали фундамент. Процесс захода в экспертизу был с мая по сентябрь»,— пояснил Сергей Девонин.

По показаниям свидетеля, из общения с работниками проектной организации он сделал вывод, что их техническая компетенция была очень слабая.

В частности, «Парсек» не включил в проектную документацию кабельную линию к насосу рециркуляции котла, а также не включил работы по обмуровке (теплоизоляции) котлов. Когда по проекту «Парсека» к котлу монтировали охлаждающий вентилятор диаметром 2,5 м, то его крепления не совпали с рамой. А затем при пробных испытаниях разрушились опорно-подвесные воздуховоды: из-за неверного расчета аэродинамической нагрузки их раздуло, нарушив геометрию.

По словам Сергея Девонина, по этому поводу шла претензионная работа с проектантом, но в итоге сотрудники «Парсека» отказались исправлять эти замечания, ссылаясь на задержки в зарплате, и проектировщик фактически устранился от работы. При этом на совещаниях у зампреда нижегородского правительства Вячеслава Горева руководство компании обещало корректировать проект. В итоге, как рассказал свидетель, в «Теплоэнерго» были вынуждены самостоятельно решать проблемы на площадке НТЦ, в том числе привлекая специалистов из других организаций.

«Если бы "Парсек" выполнял все, как положено, и не бросил бы проект, мы бы с ними его и закончили. Но все равно пришлось бы с этой документацией заходить в повторную госэкспертизу», — отметил свидетель.

Он фактически подтвердил версию обвиняемого экс-директора Ильи Халтурина о том, что перепроектирование силами нового проектировщика «ТГВ-проектирование» срочно велось уже во время отопительного сезона, когда Нагорная теплоцентраль отапливала жилье, детсады, школы и больницы Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода. Несмотря на проблемный проект и не выполненные в срок работы, срывов с теплоснабжением удалось избежать. Сейчас новые отечественные котлы проходят пуско-наладку, опыта их широкого применения пока нет, рассказал бывший начальник НТЦ.

Гособвинитель зачитал показания Сергея Девонина, данные им на предварительном следствии. Из них следовало, что ОО АСБ «Парсек» качественно изготовило проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Свидетель подтвердил и их, и подсудимый Илья Халтурин спросил бывшего коллегу о расхождении в показаниях. Сергей Девонин пояснил, что у экспертов к проекту действительно не было замечаний: они появились на стадии воплощения рабочей документации, а не стадии «П», которая была оценена положительно.

Допрос свидетелей по делу бывшего гендиректора «Теплоэнерго» продолжится 7 апреля.

Роман Кряжев