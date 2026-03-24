КС РФ ограничил права облигационеров требовать досрочного погашения бумаг при реорганизации эмитента

Конституционный суд (КС) РФ ограничил права держателей облигаций требовать досрочного погашения долгов при реорганизации эмитента, признав соответствующую норму ГК РФ неконституционной. Согласно постановлению, эмитента сможет избежать досрочного погашения долгов, если докажет, что его материальное состояние от реорганизации не ухудшается.

КС РФ вынес решение при рассмотрении спора «Россетей» с держателями облигаций. Ранее арбитражные суды удовлетворили иски пяти инвесторов–юрлиц о досрочной выплате. В то же время аналогичные иски физлиц, которые рассматривались судами общей юрисдикции, были отклонены. Один из проигравших граждан оспорил противоречивые подходы в КС. Также жалобу подали «Россети» по одному из проигранных компанией дел.

Суд счел избыточным право инвесторов требовать от эмитента при его реорганизации досрочно погасить долги по облигациям либо предоставить допобеспечение. В КС указали, что после реорганизации имущественное положение юрлица может остаться прежним либо улучшиться. Более того, затраты на выполнение обязательств перед инвесторами могут нивелировать экономический эффект от реорганизации.

На этом основании КС признал неконституционным пункт 2 ст. 60 ГК РФ и предписал законодателю внести поправки в регулирование. Эмитент теперь получит право не закрывать долги досрочно, если сможет доказать отсутствие ухудшения своего положения. В «Россетях» отметили, что «безусловно» подадут иски о пересмотре дел по новым обстоятельствам.

