Волгоградского подростка подозревают в жестоком убийстве односельчанки

СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего школьника из села Лозное. Его подозревают убийстве местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 10 марта подросток, заранее спланировав нападение, чтобы украсть деньги, проник в частный дом, где жила 51-летняя женщина. Он попытался задушить хозяйку, после чего избил ее подручными предметами и вонзил в нее нож. От полученных колото-резаных ран живота и спины и травмы головы потерпевшая умерла на месте. Ее тело нашли 13 марта.

В ведомстве уточнили, что после совершения преступления фигурант пытался скрыться, однако его задержали правоохранители. На период предварительного следствия суд отправил юношу в СИЗО.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Нина Шевченко