Ближний Восток уступил Дальнему

Российская нефть сорта ESPO в порту Козьмино впервые как минимум за последние десять лет превысила $100 за баррель. Восточное направление и нефтепровод ВСТО остаются безопасным источником сырья для азиатского рынка в условиях перебоев с ближневосточными поставками. В то же время морские экспортные отгрузки из России сдерживаются сокращением тоннажа и пиковыми ставками фрахта.

Стоимость российской нефти сорта ESPO в порту Козьмино (FOB) за неделю 16–22 марта выросла на 5,8%, до $101 за баррель, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным аналитиков, цена превысила отметку в $100 за баррель впервые за последние годы. Дисконт на ESPO к сорту Dubai сократился почти на $1, до $6,1 за баррель.

Сорт ESPO экспортируется по трубопроводной системе Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО) в Китай и через порт Козьмино.

Аналитик ЦЦИ Роман Трофимов говорит, что в условиях периодических неполадок в работе западных терминалов удаленность Козьмино обеспечивает бесперебойность поставок. Спрос потребителей, по его словам, стабилен: в последние месяцы доля ESPO составляет около 35% от объема поставок. Ключевым покупателем выступает Китай, периодически партии направляются в Индию, добавляет аналитик.

Нефть сорта ESPO относится к премиальному классу, поэтому цена на нее выше, чем на другие российские сорта, а дисконты в кризисные периоды — значительно ниже, чем на Urals, говорит партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков. По его словам, объемы поставок ограничены мощностями нефтепровода ВСТО (80 млн тонн в год) и порта Козьмино, проектная мощность которого изначально составляла 30 млн тонн в год, но фактически отгрузки уже превышают 45 млн тонн, а в 2026 году могут достичь 50 млн тонн. Старший аналитик по нефтегазовому сектору «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что ESPO выступает ключевым экспортным сортом на Дальнем Востоке.

Российские сорта нефти, в том числе ESPO, дорожают на фоне перебоев с поставками ближневосточной нефти в Азию, отмечает эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, Китай и другие страны региона, не имеющие крупных стратегических резервов, вынуждены замещать выпадающие объемы. Кроме того, поставки через Козьмино не сталкиваются с рисками задержек судов и инцидентов, что снижает издержки на транспортировку, добавляет он.

По данным ЦЦИ, 16–22 марта морской экспорт нефти ESPO сократился на треть к предыдущей неделе, до 100 тыс. тонн в сутки.

Количество отправленных танкеров снизилось с десяти до семи единиц. Ключевым покупателем остается КНР с долей в 71%, оставшиеся 29% приходится на Филиппины. Аналитики не исключают, что два танкера с суммарным грузом в 200 тыс. тонн нефти следуют до Филиппин с возможным последующим реэкспортом в Индию.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на Kpler и Vortexa, в марте КНР запланировала объем импорта российской нефти на уровне 1,7 млн баррелей в сутки (б/c). Ожидаемые поставки ESPO оцениваются в 882 тыс. б/c — самый высокий показатель с января 2023 года. Как указывает Bloomberg, интерес к сорту китайских независимых НПЗ остается высоким из-за его пригодности для производства зимнего дизтоплива.

Тем временем РФ сокращает морской экспорт нефти третью неделю подряд, следует из обзора ЦЦИ. Суммарные поставки 16–22 марта снизились на 17%, до 331 тыс. тонн в сутки. Ключевыми направлениями стали КНР (22%), Сингапур (18%) и Турция (14%), а также Индия и Египет (по 4%). Долю поставок с неизвестным пунктом назначения в ЦЦИ оценили в 31%.

Рост экспорта сырья из РФ сейчас сдерживается пиковыми ставками фрахта, удорожанием бункерного топлива и дефицитом тоннажа, указывает Роман Трофимов. В марте, поясняет он, часть судовладельцев переориентировала флот на ближневосточные маршруты ради высоких страховых премий. Частичное открытие Ормузского пролива может привлечь больше судов в Персидский залив, дополнительно ограничив предложение флота на других направлениях, считает аналитик.

Ольга Озембловская