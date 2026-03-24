«Зенит-Казань» обыграл «Нову» в первом матче 1/4 финала мужской Суперлиги

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2025/2026 продолжается плей-офф Суперлиги. «Зенит-Казань» обыграл «Нову» из Новокуйбышевска в первом матче четвертьфинала. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:11, 25:16, 25:20).

Второй матч в серии состоится в субботу, 28 марта. Встреча начнется в Новокуйбышевске в 16:00 (MSK+1).

Серии проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Первые и, при необходимости, третьи матчи проходят на площадках команд с более высоким посевом.

