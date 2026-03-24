Параллельный импорт пересекся с судом

Пермское ООО «Ливерпуль», ранее выкупившее бизнес немецких дилеров Mercedes-Benz, выиграло важный спор с Центральной акцизной таможней. Общество оспорило решение об изменении экологической классификации ввезенных в Россию тягачей, которое увеличило размер пошлины в два раза. Компания смогла доказать, что требуемые таможенниками документы невозможно представить при ввозе авто по параллельному импорту. Суд решил, что при установлении экокласса транспортных средств должны учитываться их реальные технические характеристики. Сейчас «Ливерпуль» обжалует и решение таможни, согласно которому компании доначислили 88,7 млн руб. Юристы считают, что шансы оспорить решение в кассации невысоки.



На минувшей неделе апелляционная инстанция оставила в силе решение по свору между пермским ООО «Ливерпуль» и Центральной акцизной таможней. Ранее Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение таможенного органа, которым фактически была изменена эклологическая классификация ввезенных обществом в Россию 19 тягачей западного производства, включая DAF, Volvo и Mercedes-Benz. Это решение повысило ставку ввозной пошлины с 5 до 10%. После этого уже Пермская таможня доначислила «Ливерпулю» пошлины на 88,7 млн руб.

Напомним, ООО «Ливерпуль» выкупило в 2023 году у уходящих из России немецких бизнесменов из компании Sostmeier салон грузовых авто Mercedes-Benz «Евротрак Пермь» в поселке Ферма, а затем автоцентр по продаже легковых Mercedes-Benz вблизи аэропорта Пермь («Савино-МБ»). Обществом руководят генеральный директор Кирилл Кордон и директор по развитию Артем Андрущенко. Единственным владельцем ООО выступает господин Кордон. Выручка ООО «Ливерпуль» за 2024 год составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 93 млн руб.

Решения об изменении классификации и увеличении пошлин пермская компания обжаловала в суде. Из материалов дел следует, что при таможенном декларировании «Ливерпуль» классифицировал транспортные средства по стандарту Евро 4 и выше. Таможня впустила спорные товары без замечаний, однако при последующей проверке ведомство потребовало предоставить сертификаты одобрения типа транспортных средств (ОТТС). По ее мнению, именно эти документы подтверждают экологический класс (Евро 5 и Евро 6) ввезенных тягачей. Поскольку ОТТС предоставлены не были, то транспортные средства должны быть классифицированы по стандарту ниже четвертого.

Истец с этой позицией не согласился, так как ОТТС может получить только изготовитель автотранспортного средства. Вместе с этим, производители спорных товаров зарегистрированы на территории недружественных государств и прекратили свою деятельность на территории России, а значит предоставить сертификацию невозможно по объективным причинам. Истец указал также, что таможня проигнорировала, что тягачи были ввезены по механизму параллельного импорта. В этом случае экологический класс может устанавливаться на основе независимой экспертной оценки единичного транспортного средства. Он установлен для новых ТС, ввозимых в Россию, до конца 2027 года. В данном случае код товарной номенклатуры и экологический класс тягачей был установлен заключением ФГУП «НАМИ» на основе их технических характеристик.

В итоге Арбитражный суд Москвы, а затем и апелляционная инстанция пришли к выводу, что предоставленная оценка экспертной организации подтверждают соответствие спорных товаров пятому и шестому экологическому классам. Следовательно, решения Центральной акцизной таможни по изменению их классификации являются незаконными.

Стоит отметить, что в рамках другого спора в Арбитражным суде Пермского края «Ливерпуль» добивается признания незаконными уведомлений о неуплате в срок таможенных платежей в размере 88,7 млн руб. При этом решением таможни на имущество ООО был наложен арест. Согласно карточке дела, производство по иску было приостановлено в мае 2025 года до вступления в силу решения Арбитражного суда Москвы.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» директор по развитию ООО «Ливерпуль» Артем Андрущенко, после вступления судебных актов в законную силу компания продолжит добиваться восстановления имущественных интересов, в том числе устранения незаконных доначислений пошлин. «Для ООО „Ливерпуль“ — это дело важно не только как защита собственных интересов, но и как вклад в формирование справедливых правил работы для всей отрасли. Мы изначально исходили из того, что добросовестный бизнес должен работать в понятной, предсказуемой и исполнимой регуляторной среде, а правовая оценка действий участника ВЭД должна даваться по существу»,— пояснил господин Андрущенко.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов говорит, что шансы таможни оспорить решения в кассации есть, но они невысоки. «Целесообразность обращения в вышестоящую инстанцию зависит от того, стоит ли ведомству создавать практику именно по этому кейсу, а не от перспектив разворота спора»,— считает эксперт. Господин Денисов добавил, что строгой процессуальной преюдиции настоящих решений для рассмотрения спора в пермском арбитраже, скорее всего, нет.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян, преюдиция в данном случае будет не по всем вопросам, а только по факту незаконности изменения классификации транспортных средств, невозможности получения ОТТС из-за ухода западных производителей и принятия альтернативного заключения экспертизы. «Если доначисления основаны на той же классификации, которая уже признана незаконной в другом деле, то Пермская таможня не сможет доказать их обоснованность»,— добавила госпожа Манташян.

Анастасия Леонтьева