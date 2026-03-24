Истец в законе

Серийные истцы разоряют небольшой бизнес. Юристы все чаще говорят о целой схеме по выбиванию компенсаций от продавцов. Очередной случай произошел с производителем мебели в Краснодаре, узнал “Ъ FM”.

Клиент заказал комплект мягкой мебели по индивидуальному проекту стоимостью более 1 млн руб. Однако не принимал товар, ссылаясь на занятость дизайнера, поэтому срок поставки по договору исполнителю пришлось нарушить. От судебного иска не спасла и готовность компании решить вопрос в пользу покупателя, рассказал руководитель мебельного ателье Not standard Александр:

«Заказчик изначально хотел внести предоплату 100%, но я отказался, у нас ее размер 60%. Мы начинаем работать, и в процессе оказывается, что дизайнер должен приехать и принять мебель. Он все никак не приезжает, и клиент просит нас сделать фотографии. Мы отправляем, а он отвечает, что абсолютно все выполнено не так, и присылает досудебную претензию.

Чтобы избежать проблем, мы вернули предоплату и договорились, что больше к нам претензий нет. Через полгода я узнаю, что все мои счета заблокированы, а на нас подали в суд.

На счету — минус почти 3 млн руб. За этим последовали долгие судебные разбирательства. Оказывается, человек просто не намерен был забирать эту мебель, и основным его стимулом было отсудить у нас какую-то сумму. Подобных решений за последние несколько лет у него набралось немало, то есть не только с нами он такую схему проворачивал. И в этих ситуациях закон работает в одностороннем порядке».

Кроме выплаченной компенсации, среди убытков компании — еще и мебель, изготовленная по индивидуальным размерам и дизайну. Дорогостоящий товар, от которого отказался заказчик, теперь вряд ли удастся продать хотя бы по себестоимости, говорят в ателье.

У крупных корпораций есть штат юристов, которые отслеживают все возможные судебные претензии, поэтому от недобросовестных потребителей чаще страдает небольшой семейный бизнес, пояснил адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«Проблема в том, что закон о защите прав потребителей предоставляет большие полномочия обычным людям и защищает их примерно по той же схеме, что и в делах по трудовым отношениям. Трудно сказать, как можно это предотвратить, разве что четко отслеживать поступление искового заявления.

Зачастую именно по вине потребителя сроки исполнения могут быть нарушены, но это нужно документировать. С учетом положений Гражданского кодекса и закона о правах потребителей следует выстраивать позицию. По новому закону о потребительском экстремизме за каждое нарушение или неисполнение обязательств могут налагаться довольно значительные санкции. Нередко бывает, что гражданин сам пользуется товаром в течение всего суда, а потом еще и требует с предпринимателя штрафы, предусмотренные законом».

По итогам 2025 года производство мебели в России упало почти на 7%, продажи — на 20%. На работу небольших фабрик повлияло в том числе повышение НДС и рост издержек, говорят участники отрасли.