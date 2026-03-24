Партнером «Амкара» стал пермский дилер Lada

Футбольный клуб «Амкар Пермь» и ООО «Форвард-Авто», один из пермских лидеров Lada, заключили соглашение о партнерстве. «Дилер уже предоставил клубу автомобиль с логотипом “Амкара”, и в дни матчей в своей бренд-зоне будет знакомить болельщиков с автомобильными новинками», — сообщили в пресс-службе ФК.

Напомним, минувшей субботой «Амкар-Пермь» и брянское «Динамо» завершили матч четвертого тура LEON-Второй лиги А боевой ничьей со счетом 1:1. Это была первая домашняя игра в сезоне для пермской футбольной команды. Сейчас «Амкар» занимает пятое место в турнирной таблице, у пермяков пять очков.