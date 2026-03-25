Вячеслав Володин призвал власти не давить на желающих сделать аборт женщин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 24 марта, заявил, что принимать решение об аборте женщина должна сама «исходя из той ситуации, какая у нее сложилась». Задача государства заключается в создании условий для того, чтобы это «решение состоялось в пользу ребенка», но «не решать за нее», считает господин Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Давайте оставим это женщине — ей принимать решение, захочет она, посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает, если из этого будем исходить; наверное, это самый правильный подход,— заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.— Но оказывать давление, подключать кого-то. Послушайте, кто будет рожать, кто будет воспитывать, кто будет грудью кормить? Женщина. Ну и пусть она решение примет».

В конце 2024 года, напомним, президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что губернаторы должны «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». С тех пор регионы приняли множество разнообразных инициатив по сдерживанию числа абортов. Так, почти три десятка субъектов ввели штрафы за склонение к абортам. В 14 регионах РФ 800 частных клиник отказались проводить аборты.

В феврале 2025 года директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко представляла данные о снижении числа абортов в России более чем в 3,5 раза за последние десять лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после специальных консультаций с врачами. Они обязательны для женщин, желающих прервать беременность — без их прохождения сделать аборт нельзя.

Полина Мотызлевская