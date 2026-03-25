Война с Ираном замедлила потребление в США

Индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительным оценкам S&P Global, снизился в марте до минимума за 11 месяцев и составил 51,4 пункта после 51,9 пункта в феврале. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от сжатия.

Во многом снижение композитного индекса объясняется динамикой в сфере услуг. Соответствующий PMI рос самыми медленными темпами за 11 месяцев: индекс составил 51,1 пункта после 51,7 пункта в феврале. По данным S&P Global, компании сектора фиксировали слабый приток новых заказов: на фоне войны на Ближнем Востоке потребители стали осторожнее в части дополнительных трат, а бизнес — в запуске новых проектов. Дополнительное давление на сферу услуг оказали перебои в секторах, связанных с поездками, перевозками грузов и туризмом.

Производственный PMI в марте, напротив, вырос — до 52,4 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, а индекс выпуска — до 52,9 пункта с 52,7 пункта. Новые заказы (в том числе экспортные) в обрабатывающем секторе увеличивались максимальными темпами за пять месяцев. Отчасти это улучшение объяснялось тревогой предприятий как в США, так и в других странах: они стремились нарастить закупки в условиях усиливающихся рисков.

По оценкам S&P Global, в марте в США резко усилилось ценовое давление. Издержки компаний росли самыми быстрыми темпами за десять месяцев, бизнес стал активнее перекладывать возросшие расходы на потребителей. Такую динамику предприниматели напрямую связывают с последствиями войны с Ираном — расширением трат на энергоносители и увеличением сроков поставок, в том числе из-за проблем с судоходством, вызванных блокировкой Ормузского пролива. Последний раз сопоставимые задержки фиксировались в 2022 году.

Ожидания американских компаний на ближайший год в марте немного ухудшились. В промышленности обеспокоенность войной частично компенсировалась снижением тревоги по поводу тарифов, поскольку к ним бизнес постепенно адаптируется, а также надеждами на расширение внутреннего спроса. В секторе услуг индекс ожиданий в марте, напротив, опустился до минимального уровня с октября 2025 года (конкретные значения будут представлены позже).

Статистика фиксирует, что с учетом неясных перспектив компании начали активнее увольнять сотрудников. В обрабатывающей промышленности занятость в марте продолжала расти, но самыми слабыми темпами за восемь месяцев, в сфере услуг при этом уже наблюдалось сокращение штата.

Кристина Боровикова