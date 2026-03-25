В Рослесхозе анонсировали начало сезона лесных пожаров

Сезон природных пожаров в России начнется в апреле, когда под угрозу попадет юг европейской части России, а также Забайкалье и Приморье. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. В мае пожары могут начаться в Оренбургской, Иркутской, Омской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях, добавили в ведомстве. По словам господина Писаревского, первые возгорания уже зарегистрированы на Дальнем Востоке, где в Приморском крае и Еврейской автономной области действуют четыре очага общей площадью 65 га.

В Рослесхозе сообщили, что прошлый год с точки зрения лесных пожаров закончился «в принципе достойно»: в частности, огонь не прошел больше запланированных 4,7 млн га леса. «В этом году целевой показатель у нас — 4,3 млн га. Мы приложим все усилия, чтобы не превысить его, а по возможности даже улучшить»,— пообещал чиновник. В Рослесхозе также отметили, что в 2026 году финансирование охраны лесов от пожаров было увеличено на 6,9 млрд руб., до 26,6 млрд руб. Средства направлены на авиационный и наземный мониторинг лесов, содержание лесопожарных формирований, организацию работы по выявлению и тушению пожаров, рассказал Евгений Писаревский. По его словам, дополнительное финансирование в 4,6 млрд руб. на борьбу с лесными пожарами получили еще 19 регионов. Эти деньги пойдут, в частности, на 11 новых авиаподразделений Рослесхоза в 8 областях, в том числе в Якутии и Республике Коми, на Чукотке и Камчатке.

Иван Тяжлов