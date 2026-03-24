Суд усилил приговор экс-замдиректора Пермского порохового завода

Пермский краевой суд вынес решение по жалобам на приговор в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ФКП «Пермский пороховой завод» Сергея Холоимова и бизнесменов Руслана и Константина Кондратьевых. В октябре прошлого года суд признал их виновными в хищении денег предприятия, что нанесло заводу ущерб в размере 599 млн руб, а также отмывании средств, добытых преступным путем. В итоге господин Холоимов был приговорен к наказанию в виде к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.

С решением первой инстанции не согласились ни осужденные, которые настаивали на оправдании, ни прокуратура, которая посчитала приговор слишком мягким. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, в итоге суд удовлетворил представление надзорного органа. В качестве дополнительного наказания им назначен запрет виде лишения права выполнять организационно-распорядительные функции и административные функции в сфере заключения государственных и муниципальных контрактов.