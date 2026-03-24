Подлинность посчитали опасностью

Союз защиты прав потребителей попросил Wildberries отменить для селлеров необходимость проходить авторизацию через «Госуслуги» при продаже подержанных товаров на маркетплейсе. В организации считают, что такой способ вопреки обещаниям защитить от мошеннических схем, напротив, может привести к утечкам чувствительных для многих граждан персональных данных. Такие риски минимальны, считают эксперты из сферы информационной безопасности.

Главный исполнительный директор RWB и Группы Russ Роберт Мирзоян (слева) и основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо главы Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павла Шапкина гендиректору ООО «Вайлдберриз» Татьяне Ким и гендиректору ООО РВБ Роберту Мирзояну с просьбой отказаться от обязательной авторизации селлеров через приложение «Госуслуги» для работы с рядом сервисов Wildberries. Как уточнил “Ъ” господин Шапкин, речь прежде всего идет о разделе «Ресейл» на маркетплейсе. Услугу по перепродаже физлицами товаров друг другу Wildberries запустил в августе 2025 года. В Wildberries отказались от комментариев. В Минцифры (курирует «Госуслуги») не ответили на запрос “Ъ”.

Ресейл становится популярным на рынке онлайн-торговли. По данным Fashion Consulting Group, в 2024 году совокупный оборот перепродаж только одежды и обуви вырос на 15% год к году, до 230 млрд руб., в 2025 году — на 10%, до 253 млрд руб.

Способ авторизации через «Госуслуги», вводимый как один из методов борьбы с мошенничеством на рынке онлайн-продаж, напротив, может нанести вред пользователям и продавцам ресейл-площадки, аргументирует свое обращение глава НСЗПП. По его словам, маркетплейс получает доступ к госсервису с чувствительными для граждан персональными данными. Согласно оферте о предоставлении права использования, Wildberries «не несет ответственности за любые убытки, связанные с неправомерными действиями третьих лиц в отношении информации, размещенной пользователем на торговой площадке и сделанной доступной другим, и противоправные и недобросовестные действия пользователей». Но как отмечает партнер юридической компании Comply Сергей Сайганов, какие бы условия ни были прописаны в пользовательских соглашениях, онлайн-площадки несут ответственность за утечку персональных данных из своих баз. В этом случае, согласно ст. 13.11 Кодекса административных правонарушениях, маркетплейсам грозят штрафы от 500 млн руб. и вплоть до процентов от годового оборота компании.

Другие онлайн-площадки, дающие возможность гражданам перепродавать товары, включая крупного игрока сегмента ресейла — «Авито», не обязывают пользователей подтверждать подлинность аккаунта через «Госуслуги». У рынка онлайн-торговли, в отличие от операторов связи или медорганизаций при оказании телемедицинских консультаций, пока нет никаких обязательств вводить обязательную авторизацию пользователей через «Госуслуги», подтверждает руководитель практик «Юридические проверки» юркомпании LCH.Legal Елена Шершнева.

253 миллиарда рублей составил в 2025 году общий оборот ресейла в сегменте одежды и обуви, по подсчетам Fashion Consulting Group.

Павел Шапкин напоминает, что другие сервисы того же Wildberries более 20 лет привлекают селлеров и покупателей без авторизации через госприложения. Он считает, что сама онлайн-площадка уже является гарантией получения и оплаты товаров: аккаунт на платформе уже привязан ко всем необходимым данным пользователя, включая номер телефона, данные банковских карт.

Риск утечки данных для селлеров при авторизации через «Госуслуги» минимален, но никто не отменял фишинга, например, когда мошенники копируют входящую страницу в госсервис, поясняет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. По его мнению, в такой ситуации сервис «Госуслуги» может быть опциональным, а в качестве альтернативы — использовать электронную почту, СМС, загрузку фото паспорта и селфи.

Вопрос об обязательной авторизации на маркетплейсах через «Госуслуги» во избежание мошенничества активно обсуждается властями с начала 2025 года. Тогда федеральное правительство подготовило пакет антимошеннических поправок к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где и содержалась эта мера. Позже заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявил, что принято решение сделать обязательной авторизацию на маркетплейсах и на сайтах по поиску работы только для размещения объявления. Однако соответствующий документ пока не принят.

Алина Мигачёва